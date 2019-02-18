В Ярославле спасатели два часа боролись с пожаром на складе бытовой техники
В результате возгорания пострадавших нет
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В Ярославле 18 февраля около часа дня к спасателям МЧС поступило сообщение о возгорании склада бытовой техники по адресу 2-е Промышленное шоссе дом 11. На место выехали 15 человек личного состава и пять единиц техники.
- Полная ликвидация пожара была объявлена в 15 часов, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Эвакуацию проводить не пришлось. В результате пожара пострадавших нет. Огнём уничтожено около 100 квадратных метров посещения, а также вещи, хранившиеся на складе.
ИСТОЧНИК KP.RU