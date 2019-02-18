В Ярославле спасатели два часа боролись с пожаром на складе бытовой техники

СЕГОДНЯ 17:44 2019-02-18T17:44:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле 18 февраля около часа дня к спасателям МЧС поступило сообщение о возгорании склада бытовой техники по адресу 2-е Промышленное шоссе дом 11. На место выехали 15 человек личного состава и пять единиц техники.

- Полная ликвидация пожара была объявлена в 15 часов, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Эвакуацию проводить не пришлось. В результате пожара пострадавших нет. Огнём уничтожено около 100 квадратных метров посещения, а также вещи, хранившиеся на складе.

ИСТОЧНИК KP.RU