В Ярославле на улице Кирова из-за надели на дороге 14-летняя девочка упала и сломала копчик
Инцидент произошёл в минувшие выходные
Причиной падения стала наледь на дорогеФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле 16 февраля на улице Кирова 14-летняя девочка-подросток поскользнулась на наледи и получила серьезные травмы. Инцидент произошёл около шести вечера, совсем недалеко от здания правительства Ярославской области.
- После падения дочь с трудом поднялась, очень сильно болела рука и спина. Через сорок минут мы были в травмпункте, где сделали снимок, - рассказывает мать пострадавшей.
В больнице девочке поставили перелом копчика и ушиб локтя. На данный момент пострадавшая проходит курс физиопроцедур, от занятий в школе она освобождена. В ближайшее время ребёнок не сможет занимать сидячее положение тела.
ИСТОЧНИК KP.RU