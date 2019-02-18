2019-02-18T16:37:53+03:00
Общество

В Ярославской области в рамках проекта «Решаем вместе!» отремонтируют учреждения культуры

В начале марта на межведомственной комиссии будет утвержден список объектов
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле в рамках проекта «Решаем вместе!» будет выделено 15,5 миллионов рублей на капремонт учреждений культуры. Эти поправки внес губернатор Дмитрий Миронов, а депутаты областной Думы его поддержали.

– После проведения собраний с жителями к нам уже поступили паспорта проектов по ремонту сельских учреждений культуры из Мышкинского и Большесельского районов. Готовятся подать заявки также Некоузский и Даниловский районы. По предварительным оценкам, в этом году в программу могут попасть восемь муниципальных образований, – прокомментировал ситуацию руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.

На заседании межведомственной комиссии под руководством Дмитрия Миронова в начале марта будет утвержден список объектов, попадающих под капитальный ремонт.

Приоритетными станут объекты, в которых уже начинались работы в рамках губернаторского проекта в 2018 году.

На общем собрании в Большесельском районе жители поддержали инициативу ремонта в Новосельском доме культуры. В 2018 году за счет губернаторских средств приведены в порядок часть помещений. В настоящий момент планируется ремонт фасада здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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