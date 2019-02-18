В Рыбинске несколько садиков и больше полсотни домов останутся воды

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-18T15:57:44+03:00

Воды не будет с девяти утра до полного окончания работ на сетях. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске 19 февраля с девяти часов утра больше пятидесяти домов останутся без воды. Отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводной сети. Воды не будет в домах № 64, 66, 68, 70, 82А, 76, 51, 53, 55, 78, 80, 80А, 82, 59, 57, 63А, 84, 86, 88, 90, 71, 61, 63, 67, 103 по улице Максима Горького, в домах № 57 и № 66 по улице Куйбышева. Помимо этого, под отключение попадают дома № 29, 35 и детский сад № 32 на проспекте генерала Батова.

Также работы связанные с водопроводом будут проводится на проспекте Революции. Там воду отключат в домах № 28А, 34, 42А, 42, 40, 46, 30, 24, 24А и в детском саду. Неудобства коснутся и жителей домов № 6, 8, 10, 10А, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 24А по улице Приборостроителей и дома № 17 на улице Черепанова.

ИСТОЧНИК KP.RU