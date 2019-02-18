2019-02-18T15:21:42+03:00
Общество

За размещение рекламы на деревьях ярославцы могут заплатить до 300 тысяч рублей

Во время лесного рейда было выявлено 30 баннеров и конструкций, незаконно приколоченных к стволам
Екатерина РЯБЦЕВА
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После того, как рекламную конструкцию демонтируют, дерево обрабатывают дезинфицирующим средством/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской областиПосле того, как рекламную конструкцию демонтируют, дерево обрабатывают дезинфицирующим средством/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области
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В понедельник, 18 февраля, в Ярославском муниципальном районе состоялся рейд по демонтажу рекламных конструкций, установленных в лесу. Всего было обнаружено 30 баннеров и вывесок, которые приколотили к деревьям.

– Проволока и гвозди повреждают кору, делая растения беззащитными перед насекомыми и грибками, – считает директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев.

После того, конструкцию демонтируют, ствол дерева обрабатывают специальным дезинфицирующим средством.

За последние два года было демонтировано около двух тысяч рекламных щитов на территории государственного лесного фонда. В 2019 году специальные службы сняли уже почти сто таких конструкций.

За несанкционированное размещение рекламы не деревьях граждане заплатят штраф до 4 тысяч рублей, а должностные лица – до 40 тысяч рублей. Юридические лица пострадают больше всех, сумма штрафа для них составляет 300 тысяч рублей. Стоимость поврежденного растения составит 2 тысячи рублей.

Если вы увидите, что кто-то размещает рекламу на деревьях, то сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 100-94-00 (бесплатно, круглосуточно) или 8 (4852) 74-05-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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