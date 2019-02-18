За размещение рекламы на деревьях ярославцы могут заплатить до 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-18T15:21:42+03:00

После того, как рекламную конструкцию демонтируют, дерево обрабатывают дезинфицирующим средством/ФОТО: Портал органов государственной власти Ярославской области

Во время лесного рейда было выявлено 30 баннеров и конструкций, незаконно приколоченных к стволам

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В понедельник, 18 февраля, в Ярославском муниципальном районе состоялся рейд по демонтажу рекламных конструкций, установленных в лесу. Всего было обнаружено 30 баннеров и вывесок, которые приколотили к деревьям.

– Проволока и гвозди повреждают кору, делая растения беззащитными перед насекомыми и грибками, – считает директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев.

После того, конструкцию демонтируют, ствол дерева обрабатывают специальным дезинфицирующим средством.

За последние два года было демонтировано около двух тысяч рекламных щитов на территории государственного лесного фонда. В 2019 году специальные службы сняли уже почти сто таких конструкций.

За несанкционированное размещение рекламы не деревьях граждане заплатят штраф до 4 тысяч рублей, а должностные лица – до 40 тысяч рублей. Юридические лица пострадают больше всех, сумма штрафа для них составляет 300 тысяч рублей. Стоимость поврежденного растения составит 2 тысячи рублей.

Если вы увидите, что кто-то размещает рекламу на деревьях, то сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 100-94-00 (бесплатно, круглосуточно) или 8 (4852) 74-05-05.

ИСТОЧНИК KP.RU