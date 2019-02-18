2019-02-18T15:02:45+03:00
Общество

В Ярославской области эпидемиологический порог по гриппу превышен на 40%

Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превысил 40%.В Ярославской области эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превысил 40%.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Ярославской области эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 40%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре по итогам мониторинга ситуации на неделе с 11 по 17 февраля.

- В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает доля вирусов гриппа типа А, определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии - вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, эпидемия гриппа и ОРВИ была объявлена в Ярославской области 28 января. Для того чтобы предупредить заболевание специалисты советуют укреплять и закалять свой организм - высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, больше находиться на свежем воздухе, включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций (цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину морковь со сметаной, изюмом или курагой), пользоваться медицинскими масками в общественных местах, при первых признаках заболевания - обращаться к врачу.

На предыдущей неделе эпидемиологический порог был превышен на 23%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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