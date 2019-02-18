В частном ярославском пансионате женщина перепутала окно с дверью и разбилась

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-18T15:13:43+03:00

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Жуткую находку сделали сотрудники частного пансионата в Дзержинском районе Ярославля. Утром в субботу, 16 февраля, во дворе учреждения они нашли тело пожилой женщины. Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии.

- По предварительным данным, женщина ночью выпала из окна, перепутав дверной проем с оконным, - комментируют в пресс-службе ведомства. - При этом она получила несовместимые с жизнью травмы.

Женщине было 80 лет. Она выпала из окна на третьем этаже.

Напомним, 8 февраля в Ярославле обнаружили тело 17-летнего подростка. СК возбудил дело о доведении до самоубийства.

ИСТОЧНИК KP.RU