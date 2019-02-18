Заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов досрочно покинул пост

СЕГОДНЯ 14:07 2019-02-18T14:07:33+03:00

18 февраля у него последний рабочий день на посту

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Заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ и благоустройства Михаил Кузнецов досрочно покинул свой пост. Эту информацию подтвердили в мэрии.

- Сегодня последний рабочий день Михаила Александровича Кузнецова. По соглашению сторон, трудовые отношения прекращены 18 февраля, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Место заместителя пока остается вакантным.

Напомним, об отставке Кузнецова стало известно 6 февраля. Он сам написал заявление об уходе. Правда, сообщалось, что доработать на своем месте он должен был до 4 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU