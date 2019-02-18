«Ростелеком» создал типовое решение биометрических данных

СЕГОДНЯ 14:02 2019-02-18T15:16:16+03:00

Компания сообщает, что созданный ей системный проект типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией был согласован Федеральной службой безопасности Российской Федерации

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Использование типового решения позволит банкам снизить расходы на обеспечение информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой и сократить время выполнения требований.

Единая биометрическая система позволяет банкам дистанционно принимать клиентов на обслуживание с помощью биометрических данных, логина и пароля от Единого портала госуслуг. Безопасность хранения данных обеспечивает оператор системы — компания «Ростелеком», за безопасностью сбора биометрической информации следят банки, регистрирующие граждан. Для сокращения издержек при обеспечении информационной безопасности при работе с биометрией банки теперь могут воспользоваться готовым продуктом — типовым решением «Ростелекома». Системный проект, согласованный ФСБ России, включает описание архитектуры типового продукта, список одобренного аппаратного и специального программного обеспечения, схемы их взаимодействия друг с другом, а также основополагающие принципы интеграции типового решения в информационные системы банка.

«Ростелеком» в проекте выполняет роль разработчика, компания «КриптоПро» отвечает за криптографические средства и проведение анализа безопасности созданного решения. Внедрением занимаются авторизованные интеграторы, которые уже готовы встраивать типовое решение в инфраструктуру банков, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Как рассказал директор по информационной безопасности компании «КриптоПро» Станислав Смышляев, разработанное «Ростелекомом» решение удовлетворяет строгим требованиям криптографической стойкости. Безопасность криптографических механизмов и протоколов проверялась методами анализа стандартизируемых в России и за рубежом протокольных решений.

- Все протоколы реализованы внутри функционально законченного “коробочного” решения, который предоставляет высокоуровневый интерфейс встраивания. Благодаря этому не нужно проводить дополнительный анализ и контроль встраивания при внедрении решения в банк, - пояснил он.

- Согласование проекта решения ФСБ России — важный шаг, теперь у банков появилась возможность использовать типовой подход к обеспечению безопасности при работе с биометрией. Внедрением решения займутся авторизованные интеграторы, это позволит банкам быстро и качественно выполнить требования безопасности. В целом создание типового решения — это очередной кубик в экосистеме продуктов для безопасной работы с данными граждан на всех этапах взаимодействия с Единой биометрической системой, - пояснил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

ИСТОЧНИК KP.RU