В Ярославской области вор-квартирник украл телефон, ноутбук и драгоценности

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-18T13:53:27+03:00

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В Переславле-Залесском 23-летний местный житель вскрыл входную дверь квартиры и обчистил ее. Парень вынес драгоценности, телефон, ноутбук и деньги. Сумма ущерба составила 141 тысячу рублей. 37-летняя хозяйка квартиры обратилась в полицию. Сотрудники полиции нашли грабителя в тот момент, когда он пытался сбыть награбленное. Молодой человек прятал вещи у знакомого, где проживал какое-то время. Он был ранее судим и нигде не работал. Вор-квартирник сознался в содеянном. Украденное было изъято.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU