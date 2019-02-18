Двое подростков в Ярославле не смогли угнать машину и «угнали» из нее скейтборд

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-18T13:38:07+03:00

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Двое малолетних жителей Брагино предстанут перед судом за угон. Правда, смогли они угнать только скейтборд. А вот иномарку бросили, оставив безуспешные попытки завести ее «с толкоча» и повредив замок зажигания.

Парни предстанут перед судом за преступление, совершенное еще в октябре прошлого года. 15-летний подросток и его 16-летний подельник попытались угнать «Пежо» из одного из дворов на улице 1905 года. Машина принадлежала местному жителю. Горе-угонщики смогли открыть двери машины и принялись толкать ее, пытаясь таким образом завести. Потом они решили сделать все как в кино и замкнуть провода зажигания. Однако, у приятелей ничего не получилось. Тогда они бросили машину в соседнем дворе и «угнали» скейтборд. Доска за три тысячи рублей была в салоне иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU