В Ярославской области мужчина срезал металлический отбойник и пытался увезти его на снегоходе

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-18T13:30:35+03:00

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В Гаврилов-Ямском районе 30-летний мужчина украл с дороги металлический отбойник. Он срезал ограждение путепровода и пытался погрузить наворованное имущество в снегоход. Вора поймали по горячим следам. Сумма ущерба оказалась немаленькая – 250 тысяч рублей. Похищенное изъяли, а по факту кражи возбудили уголовное дело.

Напомним, на ярославском предприятии мужчина угнал «Урал». Он хотел покататься на огромной машине, но не справился с управлением и врезался в препятствие. На угонщика возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU