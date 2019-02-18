2019-02-18T12:59:06+03:00
Общество

В исправительной колонии Ярославской области прошел турнир по мини-футболу

За звание лучшей команды боролись сотрудники младшего состава колонии
Екатерина РЯБЦЕВА
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Хорошая физическая подготовка способствует успешному выполнению служебно-оперативных задач/ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской областиХорошая физическая подготовка способствует успешному выполнению служебно-оперативных задач/ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области
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В исправительной колонии № 1 состоялся турнир по мини-футболу для младшего состава. Мероприятие прошло с целью пропаганды здорового образа жизни, а также для того, чтобы улучшить навыки физической подготовки сотрудников.

– Воспитательная работа с сотрудниками учреждения направлена на приобретение умений и навыков, физических и психологических качеств, способствующих успешному выполнению оперативно-служебных задач, а также сохранение высокой работоспособности, – считает начальник ИК-1 областного УФСИН полковник внутренней службы Владимир Московский.

Игра прошла в два тайма. Каждый тайм длился по 15 минут. Соревнования прошли по олимпийской системе. Проигравшие выбывали из игры до тех пор, пока по итогу финальной встречи не выявился победитель.

1 место получила команда отдела по воспитательной работе с осужденными, а на 2 месте оказалась команда отдела охраны, 3 место заняла команда отдела кадров и работы с личным составом. Все победители получили медали и грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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