Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля хотят переименовать
Он может стать департаментом градостроительства
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Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля хотят переименовать в департамент градостроительства. Такое предложение на рассмотрение депутатов муниципалитета города вынесла исполнительная власть.
- Решение подготовлено в связи с передачей отдельных задач и функций департамента архитектуры и земельных отношений мэрии, связанных с управлением и распоряжением земельными участками, комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии, - говорится в пояснении к проекту.
18 февраля вопрос должна рассмотреть комиссия по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета.
ИСТОЧНИК KP.RU