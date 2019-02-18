СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-18T11:52:43+03:00

Он может стать департаментом градостроительства

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Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля хотят переименовать в департамент градостроительства. Такое предложение на рассмотрение депутатов муниципалитета города вынесла исполнительная власть.

- Решение подготовлено в связи с передачей отдельных задач и функций департамента архитектуры и земельных отношений мэрии, связанных с управлением и распоряжением земельными участками, комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии, - говорится в пояснении к проекту.

18 февраля вопрос должна рассмотреть комиссия по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU