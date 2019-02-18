2019-02-18T11:43:49+03:00
Происшествия

Ярославец угнал с предприятия «УРАЛ» и попал на огромной машине в аварию

Преступник уехал совсем недалеко
Роман Рыжиков
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Мужчина врезался в препятствие и бросил грузовикМужчина врезался в препятствие и бросил грузовикФото: Роман ЗЛОБИН
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Ярославские полицейские задержали незадачливого угонщика. Работник одного из предприятий уехал кататься на огромном «УРАЛе». Директор производства обратился в полицию. Вскоре машину нашли. А следом и самого угонщика.

Уехать на «неприметном» автомобиле не удалось. Мужчина не справился с управлением и врезался в препятствие. К счастью, им не оказался кто-то из остальных участников движения поменьше. 45-летний угонщик убежал, но был пойман.

На злоумышленника завели уголовное дело за угон без цели хищения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Это уже не первое уголовное дело для него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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