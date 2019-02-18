Мэр Ярославля поставил директору ДГХ двойку за доклад об уборке города

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-18T11:36:19+03:00

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Мэр Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании в мэрии в понедельник, 18 февраля, поставил «двойку» за доклад директору департамента городского хозяйства Сергею Тальянову, который отчитался об уборке Ярославля.

- Был проведен анализ негативных факторов. Для полноценной уборки в Ярославле нужно 283 единицы техники. У нас ежедневно днем выходят 45 единиц техники, вечером — 75. Это 21% от необходимого количества, - сообщил Тальянов. Также были охвучены цифры по количеству выпавшего и вывезенного снега.

Однако Волков посчитал, что сообщение получилось не информативным.

- Вы две недели готовили этот доклад. Но тут одни таблицы на таблицах, ни одной реальной фотографии, как улицу очистили от снега, а потом на нее скинули снег с крыши. Ситуацию нужно объяснять, рассказывать о ней. Вы в этих таблицах сами себя закопали. Двойка вам за доклад! – отчитал он подчиненного.

Напомним, правительство и депутаты облдумы приняли решение выделить Ярославлю дополнительные 100 миллионов на уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU