В УМВД Ярославля прокомментировали минирование ТЦ «Флагман»
В полицию поступил анонимный звонок
Опасности не обнаруженоФото: Роман Рыжиков
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В понедельник, 18 февраля эвакуировали ТЦ «Флагман» и перекрыли участок улицы Республиканской. В полицию поступило сообщение о том, что здание заминировано. К счастью, оно оказалось ложным.
- Все оперативные службы во взаимодействии проверили территорию здание, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Опасных предметов не обнаружено. Источник анонимного сообщения устанавливается.
На месте работали спасатели, полицейские и газовая аварийная служба. Из-за ограничения движения в центре города образовалась серьезная пробка.
Эвакуация ТЦ "Флагман" Ярославль 18.02.2019.Роман Рыжиков
ИСТОЧНИК KP.RU