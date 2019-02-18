В УМВД Ярославля прокомментировали минирование ТЦ «Флагман»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-18T11:24:01+03:00

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В понедельник, 18 февраля эвакуировали ТЦ «Флагман» и перекрыли участок улицы Республиканской. В полицию поступило сообщение о том, что здание заминировано. К счастью, оно оказалось ложным.

- Все оперативные службы во взаимодействии проверили территорию здание, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Опасных предметов не обнаружено. Источник анонимного сообщения устанавливается.

На месте работали спасатели, полицейские и газовая аварийная служба. Из-за ограничения движения в центре города образовалась серьезная пробка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/692467" frameborder="0"></iframe> Эвакуация ТЦ "Флагман" Ярославль 18.02.2019.Роман Рыжиков

ИСТОЧНИК KP.RU