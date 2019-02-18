2019-02-18T10:42:02+03:00
Происшествия

Из-за угрозы в центре Ярославля перекрыли улицу и эвакуировали торговый центр

На месте работают спасатели, полиция и газовая служба
Роман Рыжиков
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Все вокруг ТЦ "Флагман" оцеплено, на месте работают полиция, МЧС и газовая службаВсе вокруг ТЦ "Флагман" оцеплено, на месте работают полиция, МЧС и газовая службаФото: Роман Рыжиков
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Сегодня, 18 февраля из-за угрозы перекрыли участок улицы Республиканской. Персонал и посетителей ТЦ «Флагман» эвакуировали. На месте работают МЧС, полиция и газовая аварийная служба. Из-за ограничения движения в центре образовалась серьезная пробка.

Пожарные расчеты выехали по запросу УМВД Фото: Роман Рыжиков

Пожарные расчеты выехали по запросу УМВДФото: Роман Рыжиков

- Говорят, поступило сообщение о минировании… - переговариваются очевидцы.

Участок Республиканской между Советской улицей и Октябрьской площадью перекрыт Фото: Роман Рыжиков

Участок Республиканской между Советской улицей и Октябрьской площадью перекрытФото: Роман Рыжиков

Пока ведомства не комментируют происходящее. В МЧС уточнили, что их специалисты выехали по запросу УМВД.

Напомним, в воскресенье, 17 февраля эвакуировали ТЦ "Аура" в Ярославле

Эвакуация ТЦ "Флагман" Ярославль 18.02.2019.Роман Рыжиков

ИСТОЧНИК KP.RU

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