Из-за угрозы в центре Ярославля перекрыли улицу и эвакуировали торговый центр

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-18T10:42:02+03:00

Все вокруг ТЦ "Флагман" оцеплено, на месте работают полиция, МЧС и газовая служба Фото: Роман Рыжиков

На месте работают спасатели, полиция и газовая служба

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Сегодня, 18 февраля из-за угрозы перекрыли участок улицы Республиканской. Персонал и посетителей ТЦ «Флагман» эвакуировали. На месте работают МЧС, полиция и газовая аварийная служба. Из-за ограничения движения в центре образовалась серьезная пробка.

Пожарные расчеты выехали по запросу УМВДФото: Роман Рыжиков

- Говорят, поступило сообщение о минировании… - переговариваются очевидцы.

Участок Республиканской между Советской улицей и Октябрьской площадью перекрытФото: Роман Рыжиков

Пока ведомства не комментируют происходящее. В МЧС уточнили, что их специалисты выехали по запросу УМВД.

Напомним, в воскресенье, 17 февраля эвакуировали ТЦ "Аура" в Ярославле

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/692467" frameborder="0"></iframe> Эвакуация ТЦ "Флагман" Ярославль 18.02.2019.Роман Рыжиков

ИСТОЧНИК KP.RU