Из-за угрозы в центре Ярославля перекрыли улицу и эвакуировали торговый центр
Сегодня, 18 февраля из-за угрозы перекрыли участок улицы Республиканской. Персонал и посетителей ТЦ «Флагман» эвакуировали. На месте работают МЧС, полиция и газовая аварийная служба. Из-за ограничения движения в центре образовалась серьезная пробка.
Пожарные расчеты выехали по запросу УМВДФото: Роман Рыжиков
- Говорят, поступило сообщение о минировании… - переговариваются очевидцы.
Участок Республиканской между Советской улицей и Октябрьской площадью перекрытФото: Роман Рыжиков
Пока ведомства не комментируют происходящее. В МЧС уточнили, что их специалисты выехали по запросу УМВД.
Напомним, в воскресенье, 17 февраля эвакуировали ТЦ "Аура" в Ярославле
Эвакуация ТЦ "Флагман" Ярославль 18.02.2019.Роман Рыжиков
ИСТОЧНИК KP.RU