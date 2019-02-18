Ярославские энергетики приведены в режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-18T10:16:17+03:00

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Резкое ухудшение погодных условий в ночь на 17-18 февраля, в частности сильный ветер порывами до 15-20 м/с, вызвало нарушение электроснабжения в ряде районов Ярославской области. Наиболее пострадали от непогоды Даниловский, Ярославский, Некрасовский, Переславский и Ростовский муниципальные районы. Технологические нарушения вызваны в основном обрывами и схлестом проводов, а также срывом изоляторов на воздушных линиях электропередачи.

В филиале «Ярэнерго» действует режим повышенной готовности. В настоящее время задействовано 27 аварийно-восстановительных и оперативных бригад общей численностью 110 человек. Бригады оснащены 29 единицами необходимой техники. Электроснабжение социально значимых объектов восстановлено, полностью восстановить энергоснабжение всех потребителей планируется в течение сегодняшнего дня.

МРСК Центра обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Контакт-центр ПАО «МРСК Центра» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU