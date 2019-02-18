За прошлый год ярославцы взяли ипотечные кредиты на сумму 19,5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:08 2019-02-18T10:08:30+03:00

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В минувшем 2018 году ярославцы активно покупали жилье. Банки выдали 11 908 ипотек на сумму 19,5 миллиардов рублей. Такая положительная динамика происходит от того, что улучшаются условия кредитования. К слову, в начале 2019 года средняя ставка по кредиту составила 9,5%, а ранее это были 10,6%.

– Совокупный объем накопленной задолженности жителей региона по ипотечным жилищным кредитам составляет 41,4 млрд рублей, при этом несвоевременно выплачивают задолженность всего около 1% заемщиков, – рассказал на пресс-завтраке управляющий Отделением по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Алексеев.

В среднем ярославцы берут ипотеку на 1,6 миллион рублей, а приблизительный срок погашения составляет 15,8 года.

На 1 января 2019 года в Ярославском регионе действует 3 региональных банка, 4 филиалы и 239 подразделений, включая кредитно-кассовые офисы, операционные кассы и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU