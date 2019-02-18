2019-02-18T09:50:50+03:00
Общество

В Ярославле пропал 19-летний парень

Никита Шинкин может находиться в Москве
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: ЯрСпасФОТО: ЯрСпас
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В Ярославле пропал молодой человек. 14 февраля он вышел из дома, но до сих пор его местонахождение неизвестно. Может находиться в Москве. Никите Шишкину 19 лет. Он плотного телосложения, рост 185 см, глаза зеленые, волосы светло-русые, средней длины. Никита был одет в черную куртку, синюю шапку, серые штаны и кроссовки. Имеет шрам у правой брови.

Если вы видели человека, подходящего под описание, звоните по телефонам: 112, 02, 12 или на горячую линию ЯрСпаса: 89109640838

ИСТОЧНИК KP.RU

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