2019-02-18T07:42:45+03:00
Общество

В Тутаеве загорелась многоэтажка: есть пострадавшие

Пожар случился вчера, 17 февраля
Мария Соколова
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В Тутаеве загорелся многоквартирный дом.В Тутаеве загорелся многоквартирный дом.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В 20 часов 24 минуты сообщение о возгорании в многоквартирном доме по проспекту 50 лет Победы, дом №11 поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области. На тушение пожара выехала ПСЧ-20.

Как сообщают очевидцы, возгорание возникло на седьмом этаже в районе сушилки. Жильцов дома эвакуировали, отключили свет. Огонь заливали пеной. В результате пожара есть пострадавшие.

По словам жильцов многоэтажки, это не первый случай возгорания в этом доме. Ранее случился пожар в шестом подъезде.

Что стало причиной пожара, выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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