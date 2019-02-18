В Тутаеве загорелась многоэтажка: есть пострадавшие
Пожар случился вчера, 17 февраля
В Тутаеве загорелся многоквартирный дом.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В 20 часов 24 минуты сообщение о возгорании в многоквартирном доме по проспекту 50 лет Победы, дом №11 поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области. На тушение пожара выехала ПСЧ-20.
Как сообщают очевидцы, возгорание возникло на седьмом этаже в районе сушилки. Жильцов дома эвакуировали, отключили свет. Огонь заливали пеной. В результате пожара есть пострадавшие.
По словам жильцов многоэтажки, это не первый случай возгорания в этом доме. Ранее случился пожар в шестом подъезде.
Что стало причиной пожара, выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU