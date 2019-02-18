2019-02-18T08:37:18+03:00
Общество

В Рыбинске ударными темпами меняют трубы

Работы на проспекте Ленина ведутся по 12 часов в день
Мария СОКОЛОВА
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На проспекте Ленина в Рыбинске проложено 18 метров новой трубы канализационного коллектора. Фото "Северный водоканал"На проспекте Ленина в Рыбинске проложено 18 метров новой трубы канализационного коллектора. Фото "Северный водоканал"
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Вчера, 17 февраля, специалисты «Северного водоканала» проложили 18 метров новой трубы ПВХ вместо старой железобетонной, которая располагалась на водопроводной линии.

На предприятии отмечают, что это стало стартом работ по перекладке аварийного участка канализационного коллектора длиной 61 метр. После полностью проведенной замены будет обновлен еще один участок в 90 метров, чтобы избежать повторения ситуации с провалом асфальта над канализационным коллектором. Планируется, что новые трубы прослужат не менее 50 лет.

Сразу по окончанию работ будет восстановлен и участок дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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