2019-02-18T08:08:03+03:00
Общество

В Ярославской области уже готовятся к весеннему паводку

Как избежать подтоплений, решили в Ростовском районе
Мария СОКОЛОВА
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В Ростовском районе готовятся к весеннему паводку. Фото Администрации Ростоовского МРВ Ростовском районе готовятся к весеннему паводку. Фото Администрации Ростоовского МР
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На еженедельной планерке глава Ростовского района Сергей Шокин обсудил с главами поселений, руководителями структурных подразделений органов местного самоуправления и представителей федеральных служб, энергоснабжающих предприятий и общественных организаций подготовку к весеннему паводку. Зима в регионе была снежной, и при быстром таянии снега возможно подтопление ряда территорий.

– Сегодня нужно провести ревизию тех участков, которые из года в год являются проблемными, – подчеркнул глава района. – Все подтопляемые территории мы знаем, и на них в первую очередь нужно обратить внимание. Сегодня, когда до наступления реальной весны еще далеко, есть небольшой запас времени для принятия комплекса мер профилактического характера.

Глава поручил взять этот вопрос на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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