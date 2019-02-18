В Ярославской области померились силами лыжники из детсадов и начальной школы

СЕГОДНЯ 07:15 2019-02-18T07:15:13+03:00

На лыжню в Переславле-Залесском вышли воспитанники местных детсадов и ученики начальной школы. Фото органов местного самоуправления Переславля-Залесского

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Фестиваль проходит в шесть этапов, первый состоялся в новогодние каникулы в Ярославле. Дальше старты прошли в Тутаеве и Любиме. В прошедшую субботу, 16 февраля, лыжной столицей области стал Переславль-Залесский, где у городского Дома культуры собралось около 400 детсадовцев и учеников начальных классов.

Перед тем как выйти на старт, юные лыжники размялись под веселую музыку вместе аниматорами в костюмах мультипликационных героев.

Первыми свою 100-метровую дистанцию прошли самые маленькие спортсмены из детских садов Переславля-Залесского, Ефимьева и Лыченец. Затем на старт вышли ученики начальных классов всех школ города и команды Новской, Филимоновской, Рязанцевской, Дубковской и Дмитриевской школ. Все они преодолели круговую дистанцию в 600 метров.

Между заездами состоялась семейная эстафета, в которой приняли участие 8 семей. Победила семья Лебедевых.

Спортивные родители — мама, инструктор по физической культуре детского сада «Рябинка» и папа, увлекающийся лыжным спортом, приобщили к физической культуре и здоровому образу жизни и свою дочь Руслану, что и позволило этой семье показать отличный командный результат.

Все, кто прошел дистанцию, могли угоститься сладким чаем с печеньем и развлечься на игровых интерактивных площадках.

Пятый этап спортивного фестиваля «Юный лыжник-2019» пройдет в Рыбинске, заключительный 6-й – в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU