2019-02-17T21:53:16+03:00
Спорт

«Шиннику» на Кипре не удалось выйти в финал Кубка ФНЛ

В полуфинале команда Александра Побегалова по пенальти уступила волгоградскому «Ротору»
Виктор ПОЛЯК
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Начало игры с «Ротором», который в этом турнире стал самой результативной командой после группового этапа, было для ярославцев шокирующим. Едва ли не первая атака соперников на ворота Дмитрия Яшина завершилась фолом Андрея Иванова на самой границе штрафной. На 3-ей минуте Иванов не уследил на нападающим и, спасая положение, сбил его. Но не успел на какие-то сантиметры до штрафной. Судьи расценили фол, как уже в пределах штрафной – пенальти. Яшин делал все возможное, но отбить удар не получилось, «Ротор» повел в счете. Это был первый пропущенный «Шинником» гол на турнире.

Команда не сломалась, а принялась нагнетать давление на чужие ворота. До перерыва ярославцы были опасны в атаках, хотя до острых моментов у ворот «Ротора» не удавалось довести. Но и у ворот Яшина моменты особой остротой не отличались. Зато сразу после перерыва с появлением на поле Сергея Самодина и Эльдара Низамутдинова скорости атак «Шинника» возросли, причем, с первых минут. Почти в ту же минуту, что и в первом тайме, получился ответный гол во втором тайме. Но забили ярославцы не с «точки», а великолепно разыграв «стандарт». Навес в штрафную принял Ишхан Гелоян и изящно пробросил под собой мяч на ход Владиславу Камилову. Удар с убойной позиции был неотразим – 1:1.

Однако развить успех ярославцам не удалось. Отчасти из-за суетливости, отчасти из-за накопившейся усталости. Матч так и закончился вничью, за четыре игры в ворота «Шинника» забили только один гол, и то с пенальти. По регламенту Кубка при ничейном результате полуфинала сразу назначается серия пенальти. В этой серии Яшину удалось один пенальти отбить. Но этого оказалось недостаточно, потому что сами ярославцы били с «точки» не лучшим образом. Первый же удар Самодина вратарь «Ротора» отбил. Далее без промаха пробили Низамутдинов, Камилов, Гелоян и Дмитрий Самойлов. А первый же удар в пробитии «до ошибки» не получился у защитника Николая Покидышева, пославшего мяч над перекладиной. Соперник свой шанс не упустил и добыл путевку в финал. «Шиннику» предстоит борьба в матче за 3-е место.

«Ротор» - «Шинник» - 1:1(1:0). Пенальти – 5:4

ИСТОЧНИК KP.RU

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