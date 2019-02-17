В Ярославской области снова гололедица и сильный ветер

СЕГОДНЯ 19:32 2019-02-17T19:32:56+03:00

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По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» 18 февраля 2019 на территории Ярославской области и в Ярославле ожидается ночью небольшой снег, местами слабая метель, днем без осадков, сообщают спасатели. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы 15-20 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, падением деревьев, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.

Так же прогнозируется увеличение количества ДТП, затруднения в работе городского общественного транспорта, образования заторов на дорогах, увеличение времени реагирования пожарно-спасательных подразделений и экстренной помощи. Телефоны экстренных служб 01, 101.

ИСТОЧНИК KP.RU