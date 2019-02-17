В центре Ярославля эвакуировали посетителей ТЦ «Аура»
По предварительной информации, причиной экстренной эвакуации стало сообщение об угрозе взрыва. После прозвучавшего на весь ТЦ кода «5500», посетителей вполне профессионально и без паники вывели из здания.
-У нас не возникло проблем ни с пожарными выходами, ни с выездом с парковок, - рассказали очевидцы.
На место происшествия прибыли представители оперативных служб, а также несколько пожарных машин.
Часть улицы Победы в районе перекрестка с Пушкина была перекрыта. Полицейское оцепление до сих пор не снято.
Полицейское оцепление у ТЦ "Аура" до сих пор не снято.Фото: Роман Рыжиков
В ближайшее время информацию о причинах эвакуации должны озвучить в УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU