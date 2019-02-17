2019-02-17T18:53:19+03:00
Общество

В центре Ярославля эвакуировали посетителей ТЦ «Аура»

Это произошло сегодня, 17 февраля, во второй половине дня, около 16 часов
Мария СОКОЛОВА
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В центре Ярославля эвакуировали посетителей ТЦ "Аура". Фото Анастасия Солодкова/ВКонтактеВ центре Ярославля эвакуировали посетителей ТЦ "Аура". Фото Анастасия Солодкова/ВКонтакте
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По предварительной информации, причиной экстренной эвакуации стало сообщение об угрозе взрыва. После прозвучавшего на весь ТЦ кода «5500», посетителей вполне профессионально и без паники вывели из здания.

-У нас не возникло проблем ни с пожарными выходами, ни с выездом с парковок, - рассказали очевидцы.

На место происшествия прибыли представители оперативных служб, а также несколько пожарных машин.

Часть улицы Победы в районе перекрестка с Пушкина была перекрыта. Полицейское оцепление до сих пор не снято.

Полицейское оцепление у ТЦ "Аура" до сих пор не снято. Фото: Роман Рыжиков

Полицейское оцепление у ТЦ "Аура" до сих пор не снято.Фото: Роман Рыжиков

В ближайшее время информацию о причинах эвакуации должны озвучить в УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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