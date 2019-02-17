Вонь редкая: рядом с Ярославлем найдена фекальная река

СЕГОДНЯ 16:15 2019-02-17T16:15:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Ярославля Любовь Талашева выложила в соцсети фото, которое она сделала в деревне Введенье Ярославского района.

«Добрый день! Извиняюсь, что не по дорогам, а по рекам пост! Деревня Введенье, коттеджный поселок. Этот ручеек -канализация оттуда, в чистом виде и прямо в реку Которосль!! Ниже по течению дома отдыха Прибрежный Ярбург, Родник, Янос, Ярославль. Вонь редкая!», - написала она под снимком.

Пользователи соцсетей посоветовали встревоженной экологической обстановкой ярославне написать обращение в природоохранную прокуратуру и региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования.

ИСТОЧНИК KP.RU