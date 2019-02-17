2019-02-17T16:15:13+03:00
Общество

Вонь редкая: рядом с Ярославлем найдена фекальная река

Ее обнаружила одна из дачниц
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославском районе канализационные стоки текут прямо в Которосль. Фото Любовь Талашова/FacebookВ Ярославском районе канализационные стоки текут прямо в Которосль. Фото Любовь Талашова/Facebook
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Жительница Ярославля Любовь Талашева выложила в соцсети фото, которое она сделала в деревне Введенье Ярославского района.

«Добрый день! Извиняюсь, что не по дорогам, а по рекам пост! Деревня Введенье, коттеджный поселок. Этот ручеек -канализация оттуда, в чистом виде и прямо в реку Которосль!! Ниже по течению дома отдыха Прибрежный Ярбург, Родник, Янос, Ярославль. Вонь редкая!», - написала она под снимком.

Пользователи соцсетей посоветовали встревоженной экологической обстановкой ярославне написать обращение в природоохранную прокуратуру и региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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