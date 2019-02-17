2019-02-17T15:02:13+03:00
Происшествия

В Ярославской области взят под стражу мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве соседки из-за неприязни

Тело 66-летней жительницы Углича обнаружили в лесном массиве
Мария Соколова
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СУ СКР по Ярославской области задержан обвиняемый в жестоком убийстве своей соседки.СУ СКР по Ярославской области задержан обвиняемый в жестоком убийстве своей соседки.Фото: СУ СКР по Ярославской области
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Его нашли местные жители 14 февраля 2019 года вечером возле одного из домов по улице 2-й Боровой.

- По данному факту следственным отделом по городу Угличу СУ СКР по Ярославской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время преступление раскрыто. Обвиняемый в совершении убийства, 56-летний ранее не судимый сосед потерпевшей, по ходатайству следователя заключен судом под стражу. В ходе проведенных допросов злоумышленник полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, между обвиняемым и его соседкой на протяжении длительного времени складывались личные неприязненные отношения. 14 февраля 2019 года злоумышленник из окна своей квартиры увидел, что женщина отправилась на прогулку в лесной массив. Он вооружился куском металлической арматуры и отправился вслед за ней. В лесу мужчина разругался с потерпевшей, в ходе ссоры он нанес ей множественные удары арматурой по голове и телу, после чего скрылся с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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