Избивали ли полицейские в Рыбинске подростка, разберется следственный комитет

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-17T14:37:16+03:00

По факту превышения полицейскими в Рыбинске СУ СКР по Ярославской области проводит доследственную проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

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Причиной разбирательств на тему превышения полицейскими полномочий послужила видеозапись, размещенная в соцсети «ВКонтакте». На записи отчетливо видно, что полицейский при задержании ударил молодого человека.

— Сегодня в ряде СМИ появились сообщения о применении сотрудниками полиции города Рыбинска насилия в отношении 17-летнего подростка, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области. - В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU