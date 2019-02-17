Избивали ли полицейские в Рыбинске подростка, разберется следственный комитет
Причиной разбирательств на тему превышения полицейскими полномочий послужила видеозапись, размещенная в соцсети «ВКонтакте». На записи отчетливо видно, что полицейский при задержании ударил молодого человека.
— Сегодня в ряде СМИ появились сообщения о применении сотрудниками полиции города Рыбинска насилия в отношении 17-летнего подростка, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области. - В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU