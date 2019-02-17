В ярославских аптеках изымают опасный препарат от кашля

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-17T13:19:13+03:00

Завтра, 18 февраля, должно быть известно какие серии и партии «Эреспала» изъяты и кому их вернули

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Делается это по распоряжению Росздравнадзора по всей стране. В лечебном препарате основное действующее вещество - фенспирид, которое может серьезно повлиять на работу сердца, вплоть до его остановки. Французская фирма-изготовитель приняла решение приостановить продажу лекарства во всех 32 странах мира, где оно применяется, и провести дополнительные исследования.

Как рассказала Татьяна Замиралова, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области, 16 февраля ведомство получило официальный документ, регламентирующий начало работы по приостановке и изъятию из оборота эреспала.

По всем медогранизациям разосланы письма, проинформирована государственная аптечная сеть о выводе этого препарата. Что касается программы льготного лекарственного обеспечения, на всех складах уже приостановлен оборот данного препарата, льготный отпуск данного препарата также не осуществляется, заверили в региональном департаменте здравоохранения и фармации.Специалисты подчеркивают, что абсолютно безопасных лекарств нет. Все партии данного лекарства, собранные из медучреждений региона, поместят на так называемое карантинное хранение - в отдельную зону на фармскладе, затем таблетки и сиропы уничтожат.

ИСТОЧНИК KP.RU