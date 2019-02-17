В Ярославле задержали даму с наркотиком
В Дзержинском районе Ярославля сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали местную 36-летнюю жительницу. У нее при досмотре был обнаружен сверток с порошкообразным веществом.
- В результате исследования экспертами ЭКЦ УМВД России по Ярославской области установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством, содержащим героин, общей массой более 4 грамм, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. -Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».
ИСТОЧНИК KP.RU