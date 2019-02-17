2019-02-17T11:21:42+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали даму с наркотиком

Наркотическое вещество полицейские изъяли
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
В Ярославле задержана наркокурьер.В Ярославле задержана наркокурьер.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Дзержинском районе Ярославля сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали местную 36-летнюю жительницу. У нее при досмотре был обнаружен сверток с порошкообразным веществом.

- В результате исследования экспертами ЭКЦ УМВД России по Ярославской области установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством, содержащим героин, общей массой более 4 грамм, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. -Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ярославских аптеках изымают опасный препарат от кашля
«Ярославич» после полуторамесячной паузы набрал первое очко
Два телевизора и другая бытовая техника: в Ярославской области вор обнес чужую квартиру
Подразделение Росгвардии отметило свое 50-летие
МЧС по Ярославской области дало экстренное предупреждение о сильном ветре
ФСИН: в ярославской ИК-1 нашли новое видео с нарушениями
В Ярославском районе под лед провалился рыбак
Один человек погиб и еще один пострадал в пожаре в Ярославской области
В Заволжском районе Ярославля сбили пешехода
В Ярославской области грабитель напал на пенсионера ради тысячи рублей
Самые востребованные школы Ярославля: где места в первых классах заполняются в первую очередь
На речном транспорте в Ярославле вырастет плата за проезд
Ярославца обвиняют в ложном доносе
«Локомотив» потренировался на «витязях» перед плей-офф
В Рыбинске пенсионерка попала под колеса «Газели»
Житель Рыбинска отправится в колонию строгого режима за три удара ножом в спину
На проспекте Авиаторов в Ярославле автобус врезался в столб