В Ярославле задержали даму с наркотиком

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-17T11:21:42+03:00

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В Дзержинском районе Ярославля сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали местную 36-летнюю жительницу. У нее при досмотре был обнаружен сверток с порошкообразным веществом.

- В результате исследования экспертами ЭКЦ УМВД России по Ярославской области установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством, содержащим героин, общей массой более 4 грамм, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. -Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU