«Ярославич» после полуторамесячной паузы набрал первое очко

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-17T10:41:30+03:00

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Отчаянное положение, в котором сейчас находится ярославская команда, потребовало не только изменений в тренерском корпусе «Ярославича», но и в составе самой команды. Вслед за пополнившем команду новым связующим Дмитрием Козловым, который, кстати, является воспитанником ярославского клуба, руководство сумело пригласить еще и очень опытного игрока атакующего плана.

В ряды «Ярославича» в матче с клубом «НОВА» из Новокуйбышевска впервые влился серб Саша Старович. И не просто влился, а во многом предопределил иной характер команды. Серб проявил себя как настоящий диагональный, которому надлежит добывать львиную долю очков для своих. До него тренеры «Ярославича» перепробовали на этой позиции практически всех своих подопечных, исключая, понятное дело, связующих и либеро. Но никому не удавалось закрепиться в этом месте. Каждому не хватало буквально малости, чтобы в нужный момент добить мяч до пола либо заставить соперников спасовать. Но вот у Саши это дело спорилось, хотя явно еще не достает сыгранности с командой.

Сыгранности и взаимопонимания не хватило «Ярославичу» в первом сете, который ярославцы начали так лихо, что наглухо заблокировали все атаки гостей. Быстро удалось добыть отрыв – 11:6. Казалось, вот-вот «НОВА» будет повержена. Но там не новички в составе. Середину сета гости выравнивают и, пользуясь ошибками ярославцев на приеме хитрых подач, оставляют сет за собой. Второй сет проходит уже без провалов с приемом у ярославцев. Команде Андрея Ноздрина удается постоянно вести в счете и сохранить перевес на концовку – 22:20.

Однако на этом месте первый тревожный звонок – 22:22. Но надо отдать должное команде, проявившей выдержку в нужный момент и стремление биться за каждый мяч. Сет за «Ярославичем» и счет 1:1. На волне успеха нашим удается вырвать еще один сет, хотя начало его складывалось не лучшим образом. К середине сета гостей догнали за счет удачный действий на блоке, а концовку ярославцы буквально выгрызли на «больше-меньше» с помощью удачных действий Старовича и отличной защиты. Выигрыш этого сета принес, наконец-то, «Ярославичу» какие-то очки в копилку команды после шестинедельной паузы, в которой успехи ограничивались выигрышем лишь одного сета. Но теперь можно было попробовать и матч выиграть. Тем более, что соперник был явно «по зубам».

Впечатление оказалось обманчивым. Четвертый сет сразу пошел по сценарию гостей, которые варьированием подач старались запутать ярославцев на приеме, а разнообразием атак разорвать наш блок. Особенно тяжело приходилось в борьбе с первым темпом. Отрыв достиг пяти очков. Все же наши парни сумели к концовке подровнять счет – 20:21 и даже 23:23. Но концовку гости провели точнее. Неудача так подкосила «Ярославича», который впервые в сезоне был близок к полновесной победе, что на тайбрейк у наших ребят просто не осталось сил. Тем не менее, нужно отметить, что четыре сета «Ярославич» провел на высоком уровне.

«Ярославич» - «НОВА» - 2:3 (22:25;25:22;29:27:24:26;8:15).

ИСТОЧНИК KP.RU