Два телевизора и другая бытовая техника: в Ярославской области вор обнес чужую квартиру
Полицейские нашли злоумышленника по горячим следам
В Ярославской области вор взломал дверь и вынес из чужой квартиры бытовой техники более чем на 25 тысяч рублей.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
Изменить размер текста:
В дежурную часть ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району обратился 66-летний мужчина. Он пожаловался на то, что в его квартиру на улице Комарова неизвестные, повредив входную дверь, проникли незваные гости. Они унесли с собой два телевизора и другую бытовую технику. Ущерб составил немного немало - более чем 25 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи. Все похищенное изъято.
Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU