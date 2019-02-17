2019-02-17T09:50:37+03:00
Происшествия

Два телевизора и другая бытовая техника: в Ярославской области вор обнес чужую квартиру

Полицейские нашли злоумышленника по горячим следам
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
В Ярославской области вор взломал дверь и вынес из чужой квартиры бытовой техники более чем на 25 тысяч рублей.В Ярославской области вор взломал дверь и вынес из чужой квартиры бытовой техники более чем на 25 тысяч рублей.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
Изменить размер текста:

В дежурную часть ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району обратился 66-летний мужчина. Он пожаловался на то, что в его квартиру на улице Комарова неизвестные, повредив входную дверь, проникли незваные гости. Они унесли с собой два телевизора и другую бытовую технику. Ущерб составил немного немало - более чем 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи. Все похищенное изъято.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ярославских аптеках изымают опасный препарат от кашля
В Ярославле задержали даму с наркотиком
«Ярославич» после полуторамесячной паузы набрал первое очко
Подразделение Росгвардии отметило свое 50-летие
МЧС по Ярославской области дало экстренное предупреждение о сильном ветре
ФСИН: в ярославской ИК-1 нашли новое видео с нарушениями
В Ярославском районе под лед провалился рыбак
Один человек погиб и еще один пострадал в пожаре в Ярославской области
В Заволжском районе Ярославля сбили пешехода
В Ярославской области грабитель напал на пенсионера ради тысячи рублей
Самые востребованные школы Ярославля: где места в первых классах заполняются в первую очередь
На речном транспорте в Ярославле вырастет плата за проезд
Ярославца обвиняют в ложном доносе
«Локомотив» потренировался на «витязях» перед плей-офф
В Рыбинске пенсионерка попала под колеса «Газели»
Житель Рыбинска отправится в колонию строгого режима за три удара ножом в спину
На проспекте Авиаторов в Ярославле автобус врезался в столб