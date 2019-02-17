Два телевизора и другая бытовая техника: в Ярославской области вор обнес чужую квартиру

СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-17T09:50:37+03:00

В Ярославской области вор взломал дверь и вынес из чужой квартиры бытовой техники более чем на 25 тысяч рублей. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

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В дежурную часть ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району обратился 66-летний мужчина. Он пожаловался на то, что в его квартиру на улице Комарова неизвестные, повредив входную дверь, проникли незваные гости. Они унесли с собой два телевизора и другую бытовую технику. Ущерб составил немного немало - более чем 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи. Все похищенное изъято.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU