2019-02-16T19:01:07+03:00
Общество

Подразделение Росгвардии отметило свое 50-летие

В Ярославской области чествовали отличившихся сотрудников
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: Росгвардия.Фото: Росгвардия.
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Подразделение государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии отметило свое 50-летие. В честь этого события в Управлении Росгвардии по Ярославской области состоялось торжественное мероприятие. В клубе Ярославского училища ПВО собрались сотрудники и ветераны службы, представители руководства города, прокуратуры, МВД и Ярославской епархии. Отличившихся сотрудников наградили грамотами, нагрудными знаками и ценными подарками.

- Выражаю слова благодарности сотрудникам подразделения за неустанный и добросовестный труд в столь важном направлении деятельности! Желаю успехов, семейного благополучия, понимания и поддержки коллег и близких! Чтобы в ваших семьях царило безграничное счастье, покой и взаимопонимание! - сказал в своей поздравительной речи начальник Управления Росгвардии по Ярославской области полковник полиции Андрей Смирнов.

Напомним, основными направлениями деятельности этого подразделения являются выдача лицензий на приобретение оружия, а также контроль за его хранением. Сотрудники подразделения работают с охранными предприятиями области, а также с юридическими лицами с особыми уставными задачами. Сейчас в регионе зарегистрировано 52 тысячи единицы оружия у 35 тысяч частных владельцев. А также у сотрудников 150 частных охранных предприятий. Для оказания госуслуг по лицензированию открыты 23 офиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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