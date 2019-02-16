МЧС по Ярославской области дало экстренное предупреждение о сильном ветре

СЕГОДНЯ 18:38 2019-02-16T18:38:38+03:00

В Ярославле ожидаются снег, ветер и гололедица. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также ожидаются мокрый снег и гололедица

Изменить размер текста: A A

МЧС дало экстренное предупреждение для Ярославской области. Жителей предупредили о сильном ветре, который ожидается в воскресенье, 17 февраля.

- Ночью ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с, утром и днем западный, северо-западный 7-12м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с, - рассказали в областном МЧС.

Также 17 февраля в регионе прогнозируется мокрый снег и гололедица. Из-за этого увеличивается риск различных происшествий - повреждения ЛЭП и линий связи, падения деревьев, обрушения слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, увеличение количества ДТП, образование заторов на дорогах. Возможен сход снега с крыш.

ИСТОЧНИК KP.RU