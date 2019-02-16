ФСИН: в ярославской ИК-1 нашли новое видео с нарушениями

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-16T18:20:03+03:00

На нем запечатлены противозаконные действия со стороны осужденных и сотрудников учреждения

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В ярославской колонии №1 нашли новое видео с нарушениями. Данную информацию в субботу, 16 февраля, сообщили в самом региональном УФСИН.

- Сегодня сотрудниками отдела собственной безопасности и оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии №1 было обнаружено видео, при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Что именно записано на видео, в УФСИН не сообщают. Но корреспонденту «Комсомольской правды - Ярославль» стало известно, что зафиксированные нарушения не связаны с физическим насилием.

Сейчас по данному факту назначена служебная проверка. Кроме того, материалы направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения.

Напомним, огромный резонанс вызвало обнародованное в июле прошлого года видео, на котором запечатлены пытки заключенного Евгения Макарова в той же колонии №1. После этого ряд участников избиения были задержаны. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU