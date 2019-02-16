2019-02-16T18:18:27+03:00
Происшествия

В Ярославском районе под лед провалился рыбак

Происшествие случилось на реке Туношонке
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области спасли провалившегося под лед рыбака. Фото: МЧС России по Ярославской области.В Ярославской области спасли провалившегося под лед рыбака. Фото: МЧС России по Ярославской области.
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В Ярославском районе Ярославской области под лед провалился рыбак. Происшествие случилось 16 февраля в 8 часов 57 минут на реке Туношонка. Очевидцы ЧП позвонили в МЧС, но сами не решились броситься на помощь попавшему в беду мужчине - слишком тонким был лед вокруг него.

На место происшествия незамедлительно выехали инспектора ярославского ГИМС МЧС России. Уже в 9 часов 15 минут судно на воздушной подушке «Хивус-6» с двумя инспекторами ГИМС прибыло к устью Туношонки. Еще немного, и происшествие могло бы закончиться трагически. Рыбак из последних сил держался обмороженными левой рукой, ногой и головой за кромку рыхлого льда, чтобы окончательно не уйти в ледяную воду. С помощью специального багра спасатели вытащили пострадавшего на берег.

- Мы быстро раздели рыбака, обтерли его, одели на него свою одежду, накинули все, что было у нас теплое. Он был сильно испуган, почти не мог говорить. Мы налили ему чай, спасенный еле держал чашку и почти не мог пить, - рассказал один из спасителей мужчины, старший инспектор ГИМС Сергей Дубровин.

Провалившимся под лед оказался уже немолодой 71-летний ярославец. Вскоре подъехала скорая и рыбака передали медикам.

Напомним, аналогичный случай произошел недавно в Рыбинске. Там на Волге рыбак провалился под лед примерно в 50 метрах от берега. К счастью, мужчину быстро нашли и вытащили из ледяной воды.

ВАЖНО!

Инспекторы ГИМС Ярославля напоминают:

Прежде чем отправиться на рыбалку, необходимо оставить информацию о себе родственникам или знакомым, уточнить прогноз погоды, зарядить мобильный телефон. Нужно хорошо знать водоём, избранный для рыбалки, чтобы помнить, где глубина в нем не превышает человеческого роста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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