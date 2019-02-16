2019-02-16T14:12:24+03:00
Происшествия

Один человек погиб и еще один пострадал в пожаре в Ярославской области

В селе Вощажниково ночью вспыхнул частный дом
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В пожаре в Ярославской области один мужчина погиб, второй пострадал. Фото: МЧС Ярославль.В пожаре в Ярославской области один мужчина погиб, второй пострадал. Фото: МЧС Ярославль.
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В Ярославской области в пожаре погиб человек. Происшествие случилось в ночь на 16 февраля в селе Вощажниково Борисоглебского района. Здесь на улице Советской загорелся частный дом.

- Сообщение о возгорании поступило в 2 часа 25 минут. Привлекались ПЧ-77, ПЧ-24. Есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

По предварительной информации, в огне погиб 59-летний мужчина. Предположительно, это был владелец дома. Еще один мужчина того же возраста пострадал.

Напомним, в Заволжском районе Ярославлея вечером 15 февраля машина сбила пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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