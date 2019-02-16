СЕГОДНЯ 13:58 2019-02-16T13:58:39+03:00

С места происшествия мужчину увезли в больницу

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Вечером 15 февраля в Заволжском районе Ярославля сбили пешехода. Происшествие случилось около 20 часов 30 минут. Как сообщают очевидцы в соцсетях, ДТП произошло у остановки «улица Красноборская».

По предварительной информации, мужчину увезли в Соловьевскую больницу.

- Он еле глаза открывал, не двигался, - пишут в соцсетях ярославцы.

Напомним, 14 февраля на проспекте Авиаторов в Ярославле женщина на иномарке сбила 10-летнюю девочку. Ребенок с переломами и сотрясением мозга попал в больницу. По предварительной информации, школьница перебегала дорогу на красный свет.

ИСТОЧНИК KP.RU