В Заволжском районе Ярославля сбили пешехода
С места происшествия мужчину увезли в больницу
В Ярославле машина сбила мужчину.
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Вечером 15 февраля в Заволжском районе Ярославля сбили пешехода. Происшествие случилось около 20 часов 30 минут. Как сообщают очевидцы в соцсетях, ДТП произошло у остановки «улица Красноборская».
По предварительной информации, мужчину увезли в Соловьевскую больницу.
- Он еле глаза открывал, не двигался, - пишут в соцсетях ярославцы.
Напомним, 14 февраля на проспекте Авиаторов в Ярославле женщина на иномарке сбила 10-летнюю девочку. Ребенок с переломами и сотрясением мозга попал в больницу. По предварительной информации, школьница перебегала дорогу на красный свет.
ИСТОЧНИК KP.RU