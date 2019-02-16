2019-02-16T12:23:48+03:00
Происшествия

В Ярославской области грабитель напал на пенсионера ради тысячи рублей

Преступника нашли и взяли под стражу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Нападавшего нашли и заключили под стражу.Нападавшего нашли и заключили под стражу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Большесельском районе Ярославской области полицейские раскрыли грабеж. Происшествие случилось на улице Депутатской в селе Варегово. Пострадавшим оказался 66-летний местный житель. Незнакомый мужчина сбил пенсионера с ног и отобрал у него деньги - 1100 рублей.

- По горячим следам задержан подозреваемый - 36-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Установлено, что похищенные деньги злоумышленник потратил на алкоголь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На нападавшего завели уголовное дело. Самого его заключили под стражу.

В полиции напомнили, что в случае любого правонарушения при первой же возможности надо сообщить о произошедшем в полицию: со стационарного телефона можно позвонить на номер «02», с сотового «102».

ИСТОЧНИК KP.RU

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