В Ярославской области грабитель напал на пенсионера ради тысячи рублей
В Большесельском районе Ярославской области полицейские раскрыли грабеж. Происшествие случилось на улице Депутатской в селе Варегово. Пострадавшим оказался 66-летний местный житель. Незнакомый мужчина сбил пенсионера с ног и отобрал у него деньги - 1100 рублей.
- По горячим следам задержан подозреваемый - 36-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Установлено, что похищенные деньги злоумышленник потратил на алкоголь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На нападавшего завели уголовное дело. Самого его заключили под стражу.
В полиции напомнили, что в случае любого правонарушения при первой же возможности надо сообщить о произошедшем в полицию: со стационарного телефона можно позвонить на номер «02», с сотового «102».
ИСТОЧНИК KP.RU