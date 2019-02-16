Самые востребованные школы Ярославля: где места в первых классах заполняются в первую очередь

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-16T14:00:10+03:00

В некоторых ярославских школах уже заняты все места. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Городской департамент образования дал статистику по зачислению детей на новый учебный год

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В Ярославле с 1 февраля идет прием заявлений в школы от родителей будущих первоклассников. В первую очередь в учебные заведения зачисляют детей, живущие на прилегающей территории. А с 1 июля стартует прием тех, кто проживает на других участках. Между тем, буквально за неделю все места в некоторых школах Ярославля оказались заняты.

Такими самыми популярными оказались школы: в Дзержинском районе - №90, 115, в Заволжском районе - №48, 52, в Кировском районе - №33, 42, 49, в Ленинском районе - №36, во Фрунзенском районе - №18, 73, 89.

Всего, по данным городского департамента образования, на 11 февраля в первые классы зачислено 4284 человека. Свободных мест – 2 800.

ИСТОЧНИК KP.RU