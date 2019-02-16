На речном транспорте в Ярославле вырастет плата за проезд

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-16T09:46:50+03:00

Цены за проезд на речном транспорте в Ярославской области могут повыситься. Фото: Правительство Ярославской области

О необходимости этой меры говорили на заседании рабочей группы

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На речном транспорте в Ярославле может вырасти плата за проезд. Необходимость этой меры была отмечена на заседании специально созданной рабочей группы 14 февраля. По словам исполняющей обязанности директора департамента транспорта Ярославской области Екатерины Галеевой, причиной является рост стоимости топлива.

- Будем искать золотую середину, исходя из возможностей населения, - отметила Галеева.

На заседании также было отмечено, что водный транспорт считается одним из дорогих - себестоимость перевозки одного пассажира на внутренних водных линиях значительно выше, чем на наземном транспорте. Утверждённый тариф для населения составляет 29 рублей, в то время как экономически обоснованный тариф - 92 рубля.

Из положительных моментов можно отметить то, что на внутриобластной линии «Ярославль - Константиново» могут появиться дополнительные остановки в городской черте.

Напомним, власти прорабатывали вопрос об отмене речного трамвайчика «Ярославль -Толга». Однако в итоге было принято решение сохранить маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU