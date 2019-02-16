Ярославца обвиняют в ложном доносе

СЕГОДНЯ 09:19 2019-02-16T09:19:18+03:00

Он заявил об угоне своей машины, чтобы уйти от ответственности за ДТП

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58-летнего ярославца будут судить за ложный донос. Дело передано в Дзержинский районный суд. Причиной правонарушения стало желание мужчины уйти от ответственности за совершенное ДТП.

- Обвиняемый в середине ноября прошлого года на юго-западной окружной дороге, не справившись с управлением, наехал на опору разделительной полосы. Во избежание ответственности он скрылся с места ДТП, а затем заявил в дежурную часть МВД об угоне принадлежащего ему автомобиля, - рассказали в прокуратуре Дзержинского района Ярославля.

Но в ходе расследования правоохранителям удалось докопаться до правды. Мужчина признал свою вину и раскаялся. Тем не менее за ложный донос ему грозит штраф до 120 тысяч рублей или даже лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU