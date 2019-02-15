В Рыбинске пенсионерка попала под колеса «Газели»
ДТП произошло сегодня, 15 февраля, днем
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В 11 часов 40 минут на улице Инженерная у дома №15, где располагается супермаркет, грузовая «Газель» сбила пожилую женщину.
- Водитель машины двигался задним ходом. К сожалению, человек за рулем не убедился в безопасности совершаемого маневра и наехал на женщину 1940 года рождения, - объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и бригада «скорой». Врачи осмотрели пострадавшую, оказали ей на месте первую медицинскую помощь, затем женщина была доставлена в одну из больниц Рыбинска.
По факту ДТП инспекторами ГИБДД проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU