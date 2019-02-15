Житель Рыбинска отправится в колонию строгого режима за три удара ножом в спину

СЕГОДНЯ 19:18 2019-02-15T19:18:28+03:00

Житель Рыбинска получил 4 года 6 месяцев колонии строгого режима за нанесенные ножом в спину ранения Фото: Архив "КП"

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Рыбинская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя.

Мужчина, будучи в изрядном подпитии, в октябре 2018 года рассорился с родственником и, может, доказывая свою правоту, либо вымещая обиду, не придумал ничего лучшего, как трижды ударить последнего ножом в спину.

- Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, - рассказали в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

- Так как преступление совершено мужчиной при наличии непогашенной судимости за аналогичное преступление через 4 месяца после освобождения из мест лишения свободы, то

суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU