2019-02-15T18:39:43+03:00
Общество

В ярославских детсадах родителям объясняют новый порядок предоставления компенсации

Для этого во всех образовательных учреждениях региона проводят собрания
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области в детсадах родителям объясняют новый порядок предоставления компенсации по оплате за присмотр и уход за детьми.В Ярославской области в детсадах родителям объясняют новый порядок предоставления компенсации по оплате за присмотр и уход за детьми.Фото: Правительство Ярославской области
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С 1 марта текущего года компенсацию по оплате будут получать только те, у кого ежемесячный среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть 15975 рублей.

– Согласно новому порядку для получения компенсации родительской платы за март родителям в феврале или в марте необходимо представить в детский сад по месту пребывания ребенка документы, подтверждающие совокупный доход семьи, – объясняет директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Для тех, кто подтвердит нуждаемость, размер компенсации, предоставляемой за счет средств регионального бюджета, остается прежним – 20 процентов родительской платы на первого ребенка, 50 процентов – на второго. Многодетным семьям компенсация в размере 70 процентов на третьего и последующих детей будет выплачиваться вне зависимости от дохода семьи.

В дальнейшем в случае возникновения вопросов граждане могут получить необходимую информацию в бухгалтерии детсада. Также все материалы размещены на специально созданном информационном ресурсе «Социальный кодекс» на сайте департамента образования Ярославской области.

Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, устанавливается учредителем организации, для муниципальных организаций – администрациями районов и городских округов. Например, в Ярославле он составляет 150 рублей в день для групп с пребыванием воспитанников в учреждении 12 часов в сутки, в Рыбинске – 155 рублей. На компенсацию родительской платы в областном бюджете на 2019 год предусмотрено более 320 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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