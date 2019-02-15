На проспекте Авиаторов в Ярославле автобус врезался в столб

СЕГОДНЯ 18:40 2019-02-15T18:40:38+03:00

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В Ярославле на проспекте Авиаторов автобус №143 влетел в металлический столб. Авария произошла в районе железнодорожного переезда 15 февраля около шести часов вечера. ПАЗ двигался в сторону центра, но сразу после пересечения железнодорожного полотна вылетел на разделяющую полосу. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением.

Не исключено, что машину могло вынести и на встречную полосу. От этого, как ни странно, спас металлический столб и высокий сугроб.

Информация о ДТП уточняется.

Напомним, вечером 14 февраля в Ярославле женщина на иномарке сбила 10-летнюю девочку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/692189" frameborder="0"></iframe> На Авиаторов в Ярославле автобус врезался в столб. 15.02.19. Видео: Полина Зайцева..

ИСТОЧНИК KP.RU