2019-02-15T18:40:38+03:00
Происшествия

На проспекте Авиаторов в Ярославле автобус врезался в столб

ДТП произошло в районе железнодорожного переезда [фото, видео]
Полина ЗАЙЦЕВА
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На проспекте Авиаторов автобус врезался в столб.На проспекте Авиаторов автобус врезался в столб.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле на проспекте Авиаторов автобус №143 влетел в металлический столб. Авария произошла в районе железнодорожного переезда 15 февраля около шести часов вечера. ПАЗ двигался в сторону центра, но сразу после пересечения железнодорожного полотна вылетел на разделяющую полосу. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением.

Не исключено, что машину могло вынести и на встречную полосу. От этого, как ни странно, спас металлический столб и высокий сугроб.

Информация о ДТП уточняется.

Напомним, вечером 14 февраля в Ярославле женщина на иномарке сбила 10-летнюю девочку.

На Авиаторов в Ярославле автобус врезался в столб. 15.02.19. Видео: Полина Зайцева..

ИСТОЧНИК KP.RU

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