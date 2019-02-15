На проспекте Авиаторов в Ярославле автобус врезался в столб
В Ярославле на проспекте Авиаторов автобус №143 влетел в металлический столб. Авария произошла в районе железнодорожного переезда 15 февраля около шести часов вечера. ПАЗ двигался в сторону центра, но сразу после пересечения железнодорожного полотна вылетел на разделяющую полосу. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением.
Не исключено, что машину могло вынести и на встречную полосу. От этого, как ни странно, спас металлический столб и высокий сугроб.
Информация о ДТП уточняется.
Напомним, вечером 14 февраля в Ярославле женщина на иномарке сбила 10-летнюю девочку.
На Авиаторов в Ярославле автобус врезался в столб. 15.02.19. Видео: Полина Зайцева..
ИСТОЧНИК KP.RU