СЕГОДНЯ 18:15 2019-02-15T18:15:56+03:00

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Ярославль станет больше на 130 гектаров. 15 февраля Ярославская областная Дума решила включить в границы города три дополнительные территории, которые сейчас находятся в Ивняковском поселении Ярославского района. На данных участках будет вестись строительство жилья. По планам, его площадь составит около 320 тысяч квадратных метров.

– Данный проект положительно повлияет на комплексное социально-экономическое развитие Ярославля и региона в целом, – сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. – Освоение территорий пройдет в рамках государственной программы «Жилье для российской семьи».

Соответствующие изменения будут внесены в закон «Об описании границ муниципальных образований Ярославской области».

ИСТОЧНИК KP.RU